80 anni di CNA Ancona, ecco gli eventi del 28 maggio

Al Teatro delle Muse la sera un evento di musica e parole con Enrico Ruggeri, la mattina un incontro dedicato agli studenti con lo psicopedagogista Stefano Rossi

ANCONA – Un traguardo importante e una visione rivolta al futuro. CNA Territoriale di Ancona compie 80 anni e lo fa con una giornata speciale al Teatro delle Muse di Ancona, mercoledì 28 maggio, pensata per coinvolgere tutta la città, unendo generazioni, esperienze e sensibilità.

La presentazione ufficiale degli eventi si è tenuta lunedì 26 maggio, presso il Palazzo del Comune di Ancona, alla presenza delle istituzioni, dei vertici dell’associazione e delle realtà coinvolte.

Ad aprire la conferenza stampa è stato Maurizio Paradisi, presidente CNA Ancona, che ha voluto sottolineare la profondità e il significato della ricorrenza: “CNA Ancona è un’associazione che ha sempre fatto dell’autonomia e della serietà il proprio tratto distintivo. In questi 80 anni non ci siamo mai fermati. Abbiamo costruito comunità, sostenuto imprese, ma soprattutto abbiamo continuato a credere nel valore dell’artigianato come cultura, come linguaggio, come visione. Il senso artigiano è anche una forma di pensiero, di cura, di responsabilità verso il territorio.”

A portare il saluto della città è intervenuto il sindaco Daniele Silvetti, che ha espresso apprezzamento per il ruolo che CNA svolge sul piano economico e sociale: “Quella di CNA è una storia autentica, che si è sempre distinta per la capacità di rappresentare le istanze dei suoi associati con serietà e senza arroccamenti. Un’associazione capace di ascoltare, dialogare, confrontarsi. Questo 80° anniversario è molto più di una celebrazione: è un’occasione per rilanciare, per offrire stimoli e visioni a tutta la comunità.”

Anche l’assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio ha ribadito la forza generativa dell’associazione: “Questi 80 anni CNA li porta con grande forza. Sono 80 anni di idee, di passione, di scelte lungimiranti. CNA ha saputo attraversare le trasformazioni della società, dell’economia, del lavoro restando sempre punto di riferimento. Qui c’è davvero la sostanza del futuro.”

Nel suo intervento, il direttore Massimiliano Santini ha ricordato la nascita della CNA e il percorso che ha portato l’associazione a essere protagonista anche oggi: “La CNA nasce da un desiderio di sussidiarietà e coesione sociale, e ha costruito la sua identità puntando su formazione tecnica, elevazione culturale e un forte legame con i grandi temi del presente. Oggi continuiamo a lavorare per un artigianato che non è solo economia, ma partecipazione e visione. L’artigianato è connessione tra generazioni, innovazione, cittadinanza attiva. Ed è proprio questo che vogliamo raccontare con i due eventi del 28 maggio.”

La serata: “E se… Persone, Storie, Canzoni” – una celebrazione tra musica e memoria con Enrico Ruggeri

Alle ore 21:00 di mercoledì sera il Teatro delle Muse sarà il palcoscenico di una serata-evento che alternerà musica e parole, capace di intrecciare il racconto della storia di CNA Ancona con quella delle Marche e dell’Italia intera. Il titolo, “E se… Persone, Storie, Canzoni”, evoca il momento originario proprio del 28 maggio 1945, quando un gruppo di artigiani decise di unirsi per ricostruire il proprio futuro, dando vita a una delle associazioni più rappresentative del territorio.

Sul palco, il protagonista musicale sarà Enrico Ruggeri, che porterà in scena il suo nuovo progetto discografico La Caverna di Platone in una tappa esclusiva per le Marche. Ad affiancarlo ci sarà la cantautrice marchigiana Roberta Giallo, artista di respiro internazionale. La serata sarà condotta dal giornalista e volto televisivo Paolo Notari il quale ha presentato l’evento personalmente in conferenza stampa.

Ma non sarà un semplice concerto

La serata sarà costruita come un viaggio narrativo e musicale, in cui i brani, le testimonianze e i racconti si alterneranno per ripercorrere le fasi fondamentali della storia della CNA, del tessuto imprenditoriale locale e della comunità marchigiana. Una narrazione corale che restituirà emozioni, memoria e senso di appartenenza.

Il valore dell’iniziativa sarà anche profondamente solidale. Il ricavato della serata sarà devoluto a tre realtà del territorio: Refugees Welcome, impegnata nell’inclusione dei rifugiati attraverso l’accoglienza in famiglia; Polo9, impresa sociale che da vent’anni opera nel reinserimento lavorativo di persone fragili; e la Clinica Oncologica dell’Università Politecnica delle Marche, attiva nella ricerca contro il cancro.

Rosanna Berardi, direttrice della Clinica, ha evidenziato in conferenza stampa, il significato della collaborazione: “Questa alleanza con CNA, già collaudata grazie all’esperienza della Pink Room, ci permette di amplificare un messaggio fondamentale: la ricerca è una responsabilità condivisa, e tutti possiamo contribuire. Il nostro impegno oggi trova nuove forze grazie a questo evento.”

Elia Salvucci, in rappresentanza di Polo9, ha aggiunto: “Crediamo che il lavoro sia lo strumento più potente per restituire dignità e fiducia alle persone. Questo è ciò che facciamo ogni giorno, e avere accanto un’organizzazione come CNA dà ancora più valore al nostro impegno.”

Raffaella Graziosi di Refugees Welcome ha ribadito il ruolo attivo della cittadinanza: “Siamo volontari, cittadini che si attivano. Non è solo accoglienza: è costruzione di relazioni, è restituzione di dignità, è futuro che si apre. Grazie a CNA Ancona per questa opportunità che nasce da un sincero allineamento su valori comuni.”

Il mattino: “Sogni, Talenti e Lavoro” – un incontro per ispirare le nuove generazioni

Ma la giornata celebrativa degli 80 anni di CNA inizierà già alle ore 9:30, sempre al Teatro delle Muse, con un evento rivolto a oltre 500 studenti delle scuole superiori della provincia: “Sogni, Talenti e Lavoro”, secondo appuntamento del percorso “Fare Futuro” promosso da CNA Ancona. Un’iniziativa pensata per stimolare nei giovani la consapevolezza del proprio potenziale e offrire strumenti per affrontare con fiducia le sfide del futuro.

Protagonista sarà lo psicopedagogista Stefano Rossi, uno dei maggiori esperti italiani di educazione emotiva, che attraverso il suo intervento guiderà gli studenti in una riflessione sull’autenticità, l’empatia e il riconoscimento dei propri talenti. A condurre l’incontro sarà il giornalista e storyteller Luca Pagliari, che accompagnerà i partecipanti in un vero e proprio viaggio tra sogni, esperienze e storie di imprenditori che hanno trasformato le proprie passioni in imprese di successo.

L’evento rappresenta una tappa importante del cammino di CNA, che in occasione dell’anniversario ha scelto di non limitarsi alla celebrazione, ma di investire sulla costruzione di una visione nuova, inclusiva e lungimirante dell’impresa artigiana e del suo ruolo nella società.

La realizzazione di questi eventi è stata possibile grazie al contributo concreto e convinto di partner che condividono la visione della CNA e il valore di questa ricorrenza. La Camera di Commercio unica delle Marche, Confidi Unico, BPER Banca, Astea Energia, Punto Auto, Synergie e Assiadriatica hanno sostenuto l’iniziativa, dimostrando che la sinergia tra istituzioni, credito e imprese può generare cultura, solidarietà e sviluppo per l’intero territorio.