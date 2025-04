Concerto di Enrico Ruggeri ad Ancona

Il 28 maggio prossimo, al Teatro delle Muse, CNA Ancona festeggia 80 anni di storia con “E se… persone, storie, canzoni”: una serata evento tra musica e solidarietà

ANCONA – Un viaggio tra memoria, musica e impegno sociale per celebrare 80 anni di storia e guardare al futuro. CNA Ancona festeggia un importante anniversario con l’evento “E se… persone, storie, canzoni”, in programma martedì 28 maggio 2025 alle ore 21:00 al Teatro delle Muse del capoluogo marchigiano.

Sul palco salirà Enrico Ruggeri, cantautore di straordinario spessore artistico e intellettuale, protagonista da oltre quarant’anni della scena musicale italiana. Ad aprire la serata sarà la raffinata cantautrice Roberta Giallo, artista dalla forte identità espressiva. La conduzione è affidata al giornalista e volto televisivo Paolo Notari.

Un titolo simbolico e un momento di riflessione

La scelta del titolo, “E se…”, non è casuale ma richiama potentemente l’atto fondativo dell’associazione nel 1945, quando, all’indomani della Liberazione, un gruppo di artigiani anconetani decise di unire le forze per ricostruire insieme il futuro delle proprie attività e del territorio. Da quella scelta coraggiosa è nata una delle realtà associative più radicate della provincia, che oggi rappresenta oltre 6.000 imprese, 7.000 pensionati e 3.000 cittadini.

La serata si propone come un vero e proprio momento di riflessione collettiva su quei momenti cruciali, quelle persone significative e quei passaggi fondamentali che possono cambiare il corso della vita di individui e comunità. Proprio come accadde nel 1945, quando un gruppo di artigiani, di fronte alle macerie materiali e morali del dopoguerra, seppe immaginare un “E se…” che ha portato alla nascita di un’organizzazione oggi punto di riferimento per migliaia di imprenditori e cittadini.

“Vogliamo celebrare questo traguardo non con una semplice festa autocelebrativa, ma con un momento di riflessione collettiva sul significato delle scelte, del coraggio e della cooperazione”, spiega Maurizio Paradisi, Presidente di CNA Ancona. “L’arte e la cultura rappresentano il contesto ideale per trasmettere questi valori che da sempre caratterizzano il mondo dell’artigianato e della piccola impresa”.

Ruggeri porta “La Caverna di Platone” ad Ancona

La tappa anconetana, dopo la data zero del 29 marzo, rappresenta un’esclusiva per le Marche all’interno del tour che Enrico Ruggeri sta portando nei teatri italiani per presentare “La Caverna di Platone” (Sony Music), il suo ultimo album di inediti uscito il 17 gennaio 2025. Questo nuovo progetto discografico, che arriva a tre anni di distanza dal precedente “La rivoluzione”, segna un altro capitolo significativo nella straordinaria carriera del cantautore milanese, da sempre apprezzato per la sua capacità di unire testi profondi e sonorità ricercate.

Il titolo dell’album, ispirato al celebre mito filosofico platonico, introduce un’opera densa di riflessioni culturali e sociali, dove Ruggeri affronta temi attuali con la consueta intensità poetica e uno stile in continua evoluzione che tuttavia rimane fedele alla sua identità artistica. La presenza di Ruggeri al Teatro delle Muse offre così al pubblico marchigiano un’occasione unica per assistere dal vivo all’esibizione di una delle voci più autorevoli e intellettualmente stimolanti del panorama musicale italiano, in un contesto che esalta le qualità interpretative e la profondità dei suoi testi.

Roberta Giallo, talento marchigiano di respiro internazionale

Ad aprire la serata sarà Roberta Giallo, artista poliedrica nata a Senigallia. Cantautrice, scrittrice e performer, dopo la laurea in Filosofia a Bologna ha sviluppato un percorso artistico “contaminato e sperimentale”. Vanta collaborazioni con maestri come Lucio Dalla (suo produttore e mentore), Samuele Bersani e Corrado Rustici. Ha portato la sua musica in tutto il mondo, da Hong Kong a Los Angeles, da Singapore a Mosca.

Premiata al Festival di Cannes 2024 per il brano “Voce Al Bene” con Samuele Bersani, ha recentemente pubblicato il suo quarto album “Reminiscenze”. La sua presenza rappresenta un significativo valore aggiunto per l’evento, portando sul palco delle Muse una voce marchigiana che ha saputo conquistare palcoscenici internazionali.

Solidarietà al centro

L’evento non sarà solo un’occasione per ripercorrere la storia dell’associazione, ma anche un’opportunità di impegno sociale concreto: l’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a favore di organizzazioni del territorio che si occupano di sostenere persone in cerca di riscatto e di una seconda opportunità.

“Questo evento rappresenta appieno la nostra visione di associazione radicata nel territorio e attenta alle sue esigenze sociali”, aggiunge Massimiliano Santini, Direttore CNA Ancona. “Vogliamo che questa celebrazione guardi al futuro, contribuendo concretamente a progetti di inclusione e sostegno per le persone più fragili della nostra comunità”.

Il sostegno dei partner

La realizzazione di un evento di tale portata è resa possibile grazie al fondamentale contributo di importanti partner che hanno condiviso con CNA Ancona la visione e gli obiettivi della manifestazione. Un sentito ringraziamento va alla Camera di Commercio unica delle Marche, istituzione da sempre vicina al mondo dell’imprenditoria locale, a Confidi Unico, che sostiene lo sviluppo delle imprese del territorio, e a BPER Banca, partner finanziario dell’iniziativa. Un prezioso supporto è giunto anche da Synergie, Assiadriatica e Astea Energia, realtà imprenditoriali che hanno dimostrato grande sensibilità verso i temi della cultura e della solidarietà. Il loro contributo testimonia come la collaborazione tra istituzioni, sistema creditizio e tessuto imprenditoriale rappresenti un elemento fondamentale per la crescita culturale ed economica del territorio.

Un evento per tutti

L’iniziativa è aperta non solo agli associati CNA ma a tutti i cittadini che condividono i valori dell’artigianato, della cultura e della solidarietà. Per rendere l’evento accessibile a un pubblico ampio, il costo dei biglietti è stato mantenuto contenuto a €8 + diritti di prevendita e commissioni.

I biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma www.vivaticket.com o direttamente presso il botteghino del Teatro delle Muse di Ancona.

Informazioni pratiche

Data e ora: martedì 28 maggio 2025, ore 21:00 Luogo: Teatro delle Muse, Piazza della Repubblica, Ancona Biglietti: €8 + prevendita e commissioni Per informazioni: marketing@an.cna.it