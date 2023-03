Visita del generale Bernardini a Pesaro

PESARO – Il Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” con sede a Roma, oggi è stato in visita alla Stazione di Cantiano , interessata dai noti eventi alluvionali del settembre scorso e al Comando Provinciale di Pesaro. A riceverlo, presso la sede della caserma “Robusto Antonelli”, il Comandante Provinciale, Col. Gianluigi Cirtoli, con una rappresentanza dei ruoli Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri, appartenenti ai Comandi dipendenti ed ai diversi Reparti speciali presenti nella Provincia e all’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Il Generale Bernardini, nel rendere memoria al personale caduto e feritosi in servizio, ha colto l’occasione di elogiare i militari del Comando Provinciale per l’impegno profuso, per la costante vicinanza assicurata alla popolazione e per le numerose attività istituzionali svolte dai carabinieri di Pesaro, connesse con il contrasto e la prevenzione dei fenomeni criminosi. L’occasione è stata anche quella di ricordare a tutti i militari presenti, i valori condivisi e che accomunano ogni appartenente all’Istituzione, a prescindere dal grado rivestito: passione, sacrificio, esempio, entusiasmo, fiducia, tutte virtù che i carabinieri di oggi hanno ricevuto dai loro predecessori e che si ha il dovere di tramandare ai più giovani .

Il Generale BERNARDINI, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha fatto visita ad alcune Autorità della Provincia di Pesaro e Urbino: S.E. Mons. Sandro SALVUCCI Vescovo di Pesaro e Urbino, il Presidente del Tribunale facente funzioni D.ssa Lorena MUSSONI, il Procuratore della Repubblica di Pesaro D.ssa Cristina TEDESCHINI e il Sindaco di Pesaro Dr. Matteo RICCI.

Il Generale BERNARDINI ha assunto l’attuale incarico a giugno dello scorso anno, dopo aver ricoperto il prestigioso incarico di Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ed altri numerosi incarichi di comando sul territorio nazionale, tra cui il Gruppo Carabinieri di Roma, il Comando Provinciale di Milano ed il Comando Interregionale “Vittorio Veneto” di Padova.