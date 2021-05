Venarotta, “Camminata dei musei”: il 13 giugno il primo appuntamento

Partirà da Venarotta la settima edizione del progetto finalizzato a promuovere le strutture museali del territorio e la salute dei cittadini.In sei anni 10 comuni coinvolti e 39 iniziative realizzate

VENAROTTA – Il 13 giugno 2021, con partenza alle ore 9.30 davanti alla sede provvisoria del municipio in via Giorgi, prenderà il via una iniziativa finalizzata da un lato a promuovere strutture museali del territorio e dall’altra a far fare attività fisica ai cittadini.

Si tratta di un progetto che in sei anni ha coinvolto diverse strutture museali del territorio e dieci comuni ossia Ascoli Piceno, Monsampolo del Tronto, Cupra Marittima, Acquaviva Picena, Colli del Tronto, San Benedetto del Tronto, Venarotta, Montedinove, Grottammare e Monteprandone.

Il progetto “Camminata dei musei” viene realizzato con il contributo della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e col sostegno della Regione Marche ai sensi della D.G.R. 838/2020 misura 7 – progetto “Movimento & salute 3.0”.

Il programma della manifestazione prevede la visita al Museo del ricamo e dell’artigianato, alla chiesa del Cardinale, al Convento San Francesco (attualmente in fase di ristrutturazione) e ad altri siti di carattere culturale di Venarotta.

La partecipazione è gratuita e per informazioni si può contattare il numero 3442229927

Durante la manifestazione saranno applicati il protocollo e le linee guida dell’U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19.