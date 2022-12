“Uomo e galantuomo” con Geppy Gleijeses a Civitanova Marche

Il 26 gennaio prossimo al Teatro Rossini andrà in scena la commedia scritta da Eduardo de Filippo

CIVITANOVA MARCHE – Il 26 gennaio 2023, alle ore 21.15, al Teatro Rossini, nell’ambito della Stagione 2022/23 dei Teatri di Civitanova, promossa dal Comune di Civitanova Marche e dall’AMAT in collaborazione con l’Azienda Teatri di Civitanova e con il contributo della Regione Marche e del MiC, andrà in scena “Uomo e galantuomo” di Eduardo de Filippo con Geppy Gleijeses.

Completano il cast dello spettacolo Lorenzo Gleijeses, allievo prediletto di Eugenio Barba, ed Ernesto Mahieux, David di Donatello per L’Imbalsamatore di Matteo Garrone; al loro fianco altri otto valentissimi attori.Armando Pugliese, tra i più grandi registi italiani, ha diretto più volte le opere di Eduardo, soprattutto successi storici che hanno visto protagonista Luca De Filippo.

Uomo e galantuomo è il primo testo in tre atti scritto da Eduardo de Filippo.Meccanismo comico straordinario, narra la storia di una compagnia di guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare. Proverbiale la scena delle prove di “Mala Nova” di Libero Bovio, in cui un suggeritore maldestro, continuamente frainteso dagli attori, ne combina di tutti i colori.

Poi gli intrecci amorosi si mescolano alla finta pazzia, unica via per evitare duelli e galera.

UOMO E GALANTUOMO con Geppy Gleijeses

di Eduardo De Filippo

con Geppy Gleijeses, Lorenzo Gleijeses

con la partecipazione di Ernesto Mahieux

e con Antonella Cioli, Ciro Capano, Gino Curcione

e Roberta Lucca, Gregorio Maria De Paola, Irene Grasso

Salvatore Felaco, Brunella De Feudis

scene Andrea Taddei

costumi Silvia Polidori

musiche Paolo Coletta

disegno luci Umile Vainier

regia Armando Pugliese

aiuto regia Norma Martell

produzione Gitiesse Artisti Riuniti, Teatro della Toscana – Teatro Nazionale

BIGLIETTI

I settore 25 euro ridotto 20 euro

II settore 20 euro ridotto 15 euro

III settore 15 euro ridotto 12 euro

Riduzioni

Under 24, over 65, iscritti Unitre, scuole danza e recitazione di Civitanova, soci Touring

BIGLIETTERIA del Teatro Rossini 0733 812936

Aperta due giorni precedenti lo spettacolo dalle ore 17.30 alle ore 19.30

nei giorni di spettacolo dalle ore 17.30 ad inizio rappresentazione