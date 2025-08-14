Università di Camerino e Arma dei Carabinieri: firmata la convenzione per percorsi di studio giuridici

CAMERINO – Nei giorni scorsi, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, si è tenuta la cerimonia di firma della convenzione tra l’Arma dei Carabinieri e l’Ateneo Camerte.

All’incontro erano presenti il Comandante della Legione Marche, Generale Nicola Conforti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Macerata, Colonnello Raffaele Ruocco, e il Magnifico Rettore dell’Università di Camerino, Prof. Graziano Leoni.

L’accordo prevede l’attivazione di specifici percorsi di studio nelle materie giuridiche, pensati per valorizzare e accrescere la professionalità degli appartenenti alla Benemerita. I corsi offriranno approfondimenti mirati su discipline di particolare utilità nell’attività lavorativa, con una programmazione didattica calibrata sulle esigenze della duplice figura di studente e lavoratore.

Questa collaborazione rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento delle competenze giuridiche del personale dell’Arma, consolidando il legame tra il mondo accademico e le istituzioni impegnate nella tutela della legalità e della sicurezza.