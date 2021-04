Trofeo Born to Win, domenica 11 aprile 2021 a Civitanova Marche

La prima edizione del Trofeo vedrà protagoniste le migliori atlete del ciclismo nazionale femminile

CIVITANOVA MARCHE – A Civitanova Marche domenica 11 aprile 2021 si svolgerà la prima edizione del Trofeo Born to Win a cura dell’omonimo sodalizio di Loreto.

La presenza delle migliori atlete a livello nazionale tra élite e juniores darà ancora più prestigio a questa competizione ciclistica mattutina che farà da apripista nel pomeriggio alla gara maschile riservata alla categoria élite ed under 23.

In gara sulle strade della zona industriale di Civitanova: partenza alle 10:00, 26 giri di un circuito di 3,5 chilometri movimentati anche da quattro traguardi volanti (quinto, decimo, quindicesimo e ventesimo passaggi) a punteggio alle prime tre atlete (10-8-5 punti) con l’assegnazione di un premio speciale all’atleta più combattiva, oltre alle classiche premiazioni di gara per le prime 10 arrivate divise per categoria tra élite e juniores.

Le attuali normative anti Covid non prevedono il pubblico lungo il percorso e per i tanti appassionati di ciclismo femminile non mancherà la diretta streaming con postazione fissa da parte dell’emittente televisiva locale RTM.