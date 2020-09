Marotta capitale della pesca sportiva in mare: ecco quando

Il Trofeo Asd Ultimo Frangente si svolgerà sabato 19 settembre a partire dalle ore 20 nella splendida cornice della spiaggia di Marotta

MAROTTA- Marotta per un week-end capitale della pesca sportiva in mare. La città sabato ospiterà il primo Trofeo Asd Ultimo Frangente che vedrà la partecipazione di ben 70 coppie provenienti da tutta Italia. Ad organizzare l’importante evento nazionale l’omonima società pesarese, in collaborazione con l’OtMM, il gruppo Ospitalità Turismo Marotta Mondolfo da poco costituitosi, e la Pro loco Marotta. Il trofeo si svolgerà a partire dalle 20, dopo l’accoglienza e la presentazione, nella splendida cornice della spiaggia di Marotta. Il campo di gara va dall’altezza del ristorante Burro e Alici al Camping Cesano. Arriveranno coppie oltre che da tutte le Marche, dalla Puglia, Friuli, Liguria, Veneto, Toscana, Lazio, Lombardia, Abruzzo e anche dalla Sardegna. In palio montepremi del valore di 5mila euro. Al termine le premiazioni.

«Si tratta di un trofeo importante a carattere nazionale – sottolinea Simone Padula dell’Asd – che vedrà la partecipazione di coppie da tutta Italia. Abbiamo scelto a Marotta perché qui già disputiamo tornei e campionati provinciali e regionali e quindi conosciamo bene il campo gara, e per la squisita disponibilità dell’OtMM, della Pro loco e delle varie autorità che ringraziamo per la collaborazione”.

Molto soddisfatto l’OtMM che unisce ben 19 strutture ricettive del territorio comunale, tra hotel, alberghi e bed and breakfast. Il gruppo è nato ad agosto con tre chiari obiettivi: promozione, collaborazione, destagionalizzazione. Il primo risultato straordinario è stato quello di affidare ad Enrico Ruggeri il ruolo di direttore artistico di una serie di importanti eventi. E ora questa iniziativa che ha una importante valenza turistica: «Siamo molto contenti – spiega il presidente Joseph Guerrera – di essere riusciti ad organizzare, grazie all’Asd Ultimo Frangente e alla Pro loco, questo trofeo a Marotta. Uno dei nostri obiettivi è quello di allungare la stagione estiva e portare questi eventi sportivi nella nostra città ci permettono di farlo. Un grande ringraziamento anche all’amministrazione comunale per la collaborazione. Insieme si possono fare grandi cose, noi siamo già al lavoro per la prossima stagione con tanti progetti importanti che vogliamo realizzare per lo sviluppo che merita Marotta».

Maggiori informazioni: pagina Facebook Asd Ultimo Frangente.