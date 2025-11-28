“Il Natale Più bello nel Borgo più Bello” a Mondolfo

MONDOLFO – La XXI edizione de ‘Il Natale Più bello nel Borgo più Bello’ è in programma il 7 e 14 dicembre a Mondolfo. Ad organizzarla la Pro Loco Tre Colli. Un’edizione particolare e diversa dalle solite, ma che mantiene inalterati i suoi intenti.

E’ stata presentata a Pesaro nella sede di Confcommercio Marche Nord.

“Ci fa sempre molto piacere – ha esordito il direttore Agnese Trufelli – ospitare la presentazione degli eventi che si tengono nei comuni che aderiscono al nostro progetto di promozione turistica ‘Itinerario della Bellezza’. Questo di Mondolfo, tra l’altro, fa parte del circuito ‘Il Natale che non ti aspetti’ dell’Unpli provinciale con cui ci lega una collaborazione proficua. Manifestazioni che valorizzano borghi meravigliosi e che con convinzione sosteniamo”.

Presenti alla presentazione per la Pro loco Massimo Papolini, Giancarlo Battistelli, Elisa Curzi e Matteo Pellegrini.

“Lo scopo del nostro Natale – hanno spiegato gli organizzatori – così come quello di tutti i nostri eventi, è sempre stato quello di creare legami. All’interno della nostra comunità, un legame tra persone e generazioni, la Pro Loco e il suo gruppo operativo specializzato nei biroccini denominato Montananicò. Con altre realtà associative, attraverso l’adesione al Natale che non t’aspetti con il contenitore offerto dall’UNPLI Provinciale. Con le attività del nostro territorio per permettere ricadute economiche positive; per questo Confcommercio rappresenta un importante riferimento.

Legami con il nostro borgo, dal momento che il nostro Natale punta a mostrare una bella fetta del nostro centro storico: via XX settembre addobbata dalle scuole che conduce in Piazza del Comune, Piazza Borroni, Via Mazzini e Via Vandali passando per le varie vie che collegano il nostro centro storico. Un Natale aperto che anno dopo anno è cresciuto.

Come al solito sarà un Natale dedicato ai bambini, sia a quelli veri e propri e sia a quello che ognuno di noi si porta dentro e che in questo periodo riaffiora più che in altri. È la parte più bella, autentica, quella che fa sì che il Natale sia ancora un periodo particolare nonostante i tanti segnali contrastanti che ci circondano”.

L’evento natalizio viene portato avanti con il contributo del Comune di Mondolfo e della Regione Marche, ma si fonda sull’ingegno e l’intervento di volontari e con le importanti collaborazioni con l’Istituto Comprensivo Moretti di Mondolfo, l’Asilo Nido e il Centro Diurno Don Aldemiro Giuliani e l’associazione AVIS di Mondolfo Marotta.

Imperdibile la competizione allegorica e goliardica ‘Biroccini di Natale’. Verranno premiati il più bello, il più veloce in gara e con più like social.

Questo il programma delle giornate:

7 dicembre dalle ore 15,00 – saranno presenti giochi per bambini e adulti su tutta la piazza; una novità assoluta per Mondolfo è il torneo di bocce quadrate. Ci sarà un bellissimo concerto dei bambini della scuola Primaria PG Moretti e le due manches della Xmas Race, la gara che il 7 dicembre si svolgerà sul circuito più tecnico. Non mancherà l’arrivo spettacolare di Babbo Natale.

14 dicembre sempre dalle 15,00 saranno presenti numerosi intrattenimenti giochi gonfiabili, l’animazione dell’Ar Fan Animasion e uno spettacolo clamoroso. In questa giornata i biroccini si esibiranno con le consuete due manches, oltre alla sfilata finale nel percorso più veloce. Non potrà mancare l’arrivo di Babbo Natale che in questa occasione arriverà accompagnato dal gruppo Gli Svalvolati.

In entrambe le giornate del 7 e 14 dicembre sarà presente uno stand che fornirà castagne, cioccolata calda con biscotti e vin brulé.

Inoltre il programma natalizio della Pro loco Tre Colli si concluderà 19 dicembre con un doppio concerto degli alunni della Scuola Media E. Fermi di Mondolfo. La nostra Scuola Secondaria di I grado che ha un indirizzo musicale si esibirà alle 18 e alle 21. Come al solito sarà uno spettacolo di altissimo livello.