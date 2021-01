Tolentino, Politeama: concerto online del pianista Alberto Ferro

Sabato 9 gennaio in diretta streaming dal palco del Politeama un concerto dedicato a Rachmaninov

TOLENTINO – Dato il perdurare delle restrizioni per il contrasto della pandemia da Covid-19 e la sospensione degli eventi aperti al pubblico, il Master Piano Festival Più continua online. Il giovane pianista Alberto Ferro, vincitore di prestigiosi premi nazionali ed internazionali, si esibirà in un concerto per pianoforte dedicato alle più belle pagine di Sergej Rachmaninov in diretta streaming dal palco del Politeama di Tolentino. Il concerto potrà essere seguito gratuitamente in diretta sia sulla pagina Facebook, al link https://fb.me/e/djCqTMFPr , che sul Canale YouTube al link https://youtu.be/3Eh0On2lFOE del Politeama sabato 9 gennaio alle ore 18,30.

In questa occasione Alberto Ferro eseguirà il completo Études-Tableaux di Sergej Rachmaninov, nel dettaglio 8 Études-Tableaux op. 33 e 9 Études- Tableaux op. 39 per la durata di un’ora circa.

Un programma vivace e ricco di virtuosismi, scelto appositamente per una piacevole fruizione online, con la presentazione della maestra Cinzia Pennesi, curatrice della rassegna.

Nato a Gela nel 1996, Alberto Ferro ha iniziato gli studi musicali all’età di 7 anni tenendo il suo primo recital all’età di 13 anni. Nel 2018 ha conseguito il Diploma accademico di secondo livello con il massimo dei voti e la lode presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Catania, sotto la guida del maestro Epifanio Comis, il suo mentore di sempre. Si è poi perfezionato con pianisti di fama internazionale, quali Michel Béroff, Dina Yoffe, Leslie Howard, Elisso Virsaladze, Joaquín Achúcarro, Richard Goode, Jörg Demus e Vladimir Ashkenazy. Tra i numerosi premi vinti in concorsi nazionali ed internazionali spiccano: il 2° premio, il premio della critica e il premio speciale Haydn al “Ferruccio Busoni” di Bolzano; il 1° premio al “Premio Venezia”; il 6° premio e il premio del pubblico al “Regina Elisabetta” di Bruxelles; il premio come finalista e il premio Children’s Corner al “Clara Haskil” di Vevey; il 1° premio e il premio del pubblico al “Telekom – Beethoven” di Bonn. Ha tenuto concerti per importanti associazioni e festival italiani ed europei, quali il Copenaghen Summer Festival, l’Unione Musicale di Torino, il Bologna Festival, il Ravello Festival, gli Amici della Musica di Firenze, la Società dei Concerti e la Società del Quartetto di Milano, il Tiroler Festspiele Erl, il Kissinger Sommer, il Beethovenfest Bonn, il Piano aux Jacobins, il Festival Musiq’3, ecc. Si è esibito in prestigiose sale da concerto italiane ed europee in recital solistici o con orchestre sinfoniche e cameristiche sotto la guida, tra gli altri, di Franz Schottky, Benjamin Haemhouts, Risto Joost, Marco Parisotto, Arvo Volmer, Dirk Kaftan, Heribert Beissel, Günter Neuhold, Paul Meyer, Thierry Fischer, Marin Alsop, Christian Zacharias. Ha ricevuto la Medaglia della Camera dei Deputati, conferitagli dalla Presidente, On. Laura Boldrini, in occasione della Festa Europea della Musica, come riconoscimento al suo talento artistico, e per i successi riportati in prestigiose competizioni pianistiche internazionali. Nel marzo del 2017 ha tenuto un recital presso la Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, nella rassegna “I Concerti del Quirinale” in diretta su Rai Radio 3, ricevendo tanti apprezzamenti dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Attualmente è docente di pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica “Umberto Giordano” di Foggia.

Il concerto è presentato nell’ambito del progetto Marche InVita, lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma, sostenuto da Regione Marche – Assessorato Beni e Attività Culturali, MIBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali.