Tolentino, “L’amore ai tempi dello storytelling” al Politeama

Sabato 11 gennaio andrà in scena il primo spettacolo teatrale de Il Terzo Segreto di Satira

TOLENTINO – Il Terzo Segreto di Satira, il gruppo satirico milanese seguitissimo sul web, presenta il suo primo spettacolo teatrale L’amore ai tempi dello storytelling. Una sorprendente commedia che riflette confusioni e paradossi italiani che vede protagonisti Paola Giannini, Marco Cacciola e Lorenzo Frediani. La regia è curata da Pablo Solari, reduce da importanti collaborazioni quali la Biennale di Venezia e il cult milanese Contenuti Zero Varietà. Lo spettacolo sarà, in anteprima, al Politeama di Tolentino sabato 11 gennaio alle ore 21,15.

Protagonista è Alfredo (Marco Cacciola), un trentenne sfigato e da poco single che vive in un monolocale in affitto. Alfredo trascorre le sue giornate in attesa del reddito di cittadinanza, nella speranza di ottenere prima o poi un appuntamento con Greta (Paola Giannini), la sua bellissima vicina di casa. Durante una delle solite serate davanti alla tv, Arturo guarda depresso una trasmissione politica in cui presenzia un Matteo Renzi in splendida forma. Una volta appisolato lo risveglia uno schiocco di dita, una figura si palesa di fronte lui: è un giovane rampante, camicia bianca con manica arrotolata, è lo storyteller (Lorenzo Frediani), l’unico che può far capire ad Arturo che l’importante non è quello che si dà o quello che si è, ma quello che si rappresenta, quello che viene percepito, quello che insomma si racconta. Le parole d’ordine sono tre: Romanzare, omettere, emozionare. La vita di Arturo cambierà radicalmente grazie all’aiuto dello storyteller, ma cosa succederà quando la retorica renziana perderà il suo effetto e arriverà il Salvini di turno?

L’amore al tempo dello storytelling è una commedia con un ritmo che ricorda il teatro anglosassone, in grado di unire brillantemente satira e intrattenimento.

Il Terzo Segreto di Satira è formato da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi. Diventa noto con il video Il favoloso mondo di Pisapie, realizzato in occasione del ballottaggio delle elezioni comunali di Milano del 2011 e pubblicato su Youtube. Il video ottenne un successo inaspettato, sia da parte del pubblico che dei mass media, permettendo al gruppo di farsi conoscere e di iniziare una prolifica collaborazione con noti programmi televisivi quali Ballarò, Report, Piazzapulita. Nel 2017 hanno realizzato il loro primo film, Si muore tutti democristiani. Sempre nel 2018 esce la prima webserie del gruppo, intitolata Sandro, prodotta da Niente TV e distribuita da D-Play. Visto il successo di pubblico e critica nel 2019 esce il suo seguito Sandro 2.

Prima dello spettacolo apericena facoltativa in Caffetteria a 5€ prenotando entro venerdì 10 gennaio.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto tutti i giorni (escluso sabato e domenica) dalle 17,00 alle 20,00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo. Biglietti disponibili anche online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Il costo del biglietto è di 20 euro+ prevendita.

Aperitivo Cabaret è organizzato in collaborazione con Tappezzerie Gobbi e continua sabato 1° febbraio con Dario Ballantini.