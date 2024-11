Tolentino, furto aggravato in concorso: denunciati due uomini

TOLENTINO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tolentino hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata due uomini, di origini straniere, residenti in Abruzzo.

Il 23 agosto, i due, risultati poi essere padre e figlio, avevano sottratto numerosi profumi, per un valore di 1510 euro, da un supermercato di Tolentino, allontanandosi poi rapidamente con un’auto a noleggio.

Grazie all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e del Comune, è stato possibile risalire alla targa e quindi, al luogo in cui l’auto era stata noleggiata, in Provincia di Pescara.

Lì i Carabinieri del posto hanno fornito le immagini dei circuiti di videosorveglianza locali, attribuendo anche un nome ad uno degli indagati, noto per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Analizzando le sue abituali frequentazioni, i militari del Nor hanno riscontrato che il figlio, anche lui con precedenti specifici, corrispondeva a colui che materialmente aveva preso e occultato i prodotti all’interno del negozio di Tolentino.

I due uomini, del ’75 e del ’98, dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.