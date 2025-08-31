Carabinieri in azione nel maceratese: scattano denunce e segnalazioni

Servizio coordinato dei Carabinieri della Compagnia di Tolentino: stupefacenti e sicurezza stradale nel mirino. Impiegate 7 pattuglie sul territorio, controllati 85 persone, di cui 35 stranieri e 7 esercizi pubblici

TOLENTINO – I Carabinieri della Compagnia di Tolentino, con l’ausilio del personale delle Stazioni dipendenti, hanno effettuato un servizio coordinato per il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché al mancato rispetto del codice della strada.

In particolare, il dispositivo è stato predisposto con l’obiettivo di effettuare il controllo agli esercizi pubblici e alle zone della città maggiormente frequentate da giovani e da extracomunitari, per contrastare la commissione di reati predatori e quelli in materia di stupefacenti. Sono stati attuati posti di controllo sulle principali arterie stradali e in prossimità degli obiettivi sensibili e con controlli ad alcuni esercizi pubblici. L’esito dell’attività preventiva e repressiva ha conseguito i seguenti risultati:

nelle vie del centro è stato controllato, un 32enne di nazionalità tunisina, residente a Napoli, nella cui disponibilità è stato rinvenuto 1 grammo di hashish, celato all’interno di un sacchetto;

nelle vie del centro, nei pressi di un’area verde, è stato controllato un 27enne di nazionalità egiziana, domiciliato a San Severino Marche, operaio edile impiegato nella ricostruzione post-sisma, trovato anch’egli in possesso di 1 grammo di hashish;

nei pressi di un esercizio pubblico, è stato controllato un 21enne di nazionalità egiziana, residente nella provincia di Varese ma domiciliato a San Severino Marche, operaio edile impiegato nella ricostruzione post-sisma, trovato anch’lui in possesso di 1 grammo di hashish già preconfezionato per l’uso;

nelle vie del centro, è stato controllato un 19enne del luogo, nella cui disponibilità è stato rinvenuto 1 grammo di hashish, celato all’interno di un sacchetto;

a Caldarola

in una via limitrofa al centro, è stato controllato un cittadino egiziano 24enne, residente a Milano, operaio edile impiegato nella ricostruzione post-sisma che, sin da subito, è apparso agitato senza alcun particolare motivo. A questo punto, sono scattati i dovuti controlli a carico del giovane che hanno consentito di rinvenire nella sua disponibilità, circa 1 grammo di hashish occultato all’interno di un sacchetto.

I giovani sono stati tutti segnalati alla Prefettura di Macerata per possesso di stupefacente per uso personale. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Amministrativa.

Gli ulteriori controlli eseguiti dalle pattuglie in circuito, in particolare durante l’espletamento di diversi posti di controllo lungo le arterie viarie principali e secondarie, hanno permesso di sanzionare un automobilista che non ha ottemperato all’obbligo di fermarsi intimatogli regolarmente dalla pattuglia operante, mentre un motociclista è stato “beccato” a guidare senza la patente di guida perché mai conseguita e senza indossare il casco. Per lui è scattato il fermo amministrativo del motoveicolo per tre mesi e una sanzione che va da euro 2.257 a euro 9.032.

I diversi controlli a tappeto eseguiti dai militari

non solo in occasione del citato servizio ma anche nei giorni scorsi, hanno riguardato, inoltre, le zone immediatamente attigue ad alcuni esercizi pubblici, teatri nei mesi scorsi di diversi episodi di violenza.

Difatti, le indagini esperite in relazione all’aggressione da parte di un cittadino macedone 36enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, ai danni di un barista del centro, verificatasi qualche settimana fa, hanno consentito di segnalarlo alla Questura di Macerata per l’emissione della misura di prevenzione del “D.A.C.U.R.” (Divieto di Accesso alle Aree Urbane – ex art. 13 bis D.L. 14/2017). Al 36enne macedone è stato notificato il divieto di accesso, per i prossimi due anni, a diversi esercizi pubblici di Tolentino.

Sono state impiegate 7 pattuglie sul territorio, che hanno controllato 85 persone, di cui 35 stranieri e 7 esercizi pubblici.

Il servizio in questione risponde, al tempo stesso, sia alle numerose istanze pervenute dai residenti nel centro di Tolentino e di altri Comuni limitrofi, particolarmente sensibili al fenomeno dello spaccio di stupefacenti in quelle aree cittadine, sia all’esigenza di intensificare i controlli volti al rispetto del codice della strada.

I Carabinieri della Stazione Caldarola

hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 3 uomini, due italiani di 62 e 56 anni, residenti a Bologna, e un Kosovaro di 52 anni, residente nella provincia di Bologna, tutti già noti alle Forze dell’Ordine, sospettati di essere responsabili di un furto in abitazione ai danni di una donna del luogo. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di furto sporta da una 54enne di Caldarola.

I Carabinieri hanno raccolto testimonianze utili e hanno proceduto all’analisi accurata delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza posizionati in punti strategici del centro abitato. Le riprese, così come le testimonianze raccolte, hanno consentito di documentare con chiarezza i movimenti dei rei che, con un’autovettura risultata presa a noleggio, hanno commesso il furto nell’abitazione della donna per poi darsi alla fuga.