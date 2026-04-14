Tolentino, il 19 aprile al Politeama omaggio a Michelangelo Antonioni

TOLENTINO – Domenica 19 aprile 2026, alle ore 18.00, al Politeama di Tolentino, la rassegna di cinema Millimetri – Il design a misura di tutti proporrà un omaggio al grande regista Michelangelo Antonioni, con la proiezione del cortometraggio Esterno Giorno e Zabriskie Point. Si tratta dell’ultimo appuntamento della stagione di cultura, spettacolo e inclusione 2025/26 del Politeama.

Esterno Giorno e Zabriskie Point + talk con Giulia Magno

Omaggio a Michelangelo Antonioni

Michelangelo Antonioni è stato uno dei registi che più profondamente hanno saputo cogliere e rappresentare il rapporto tra l’essere umano e lo spazio, in particolare quello architettonico. Nella sua opera, l’architettura non è mai semplice sfondo, ma elemento attivo, spesso specchio o addirittura causa del malessere esistenziale dei suoi personaggi.

In Esterno Giorno [Giulia Magno, 2022 8′] gli spazi esplorati dalla macchina da presa si trasformano in paesaggi interiori: dalle vedute metafisiche dell’EUR di Roma alle ciminiere della periferia industriale di Ravenna, dal “deserto rosso” del Wadi Rum alle scogliere di granito rosa su cui si staglia la Cupola — la visionaria villa in Sardegna che Dante Bini costruì per Antonioni e Monica Vitti negli anni Sessanta. Zabriskie Point [Michelangelo Antonioni, 1970 110′] è il manifesto di un’utopica sconfitta della società dei consumi, dove il deserto è allo stesso tempo personaggio e scenario della libertà dei protagonisti. In questo percorso interverrà Giulia Magno, regista di Esterno Giorno, che darà voce ai suggestivi e immortali luoghi di Antonioni.

La rassegna Millimetri. Il design a misura di tutti è organizzata con il patrocinio del Comune di Tolentino, della Fondazione Marche Cultura e di ADI MAM, in collaborazione con Design Terrae e Officine Mattòli, con il contributo di Estra Prometeo, Zurich Antinori Assifin – Agenzia di Macerata, Carifermo – Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a., ORAstudio, Gruppo Medico Fisiomed.

BIGLIETTI

Intero: 12,00€

Ridotto: 5,00€ (Under 12)

I biglietti a prezzo ridotto sono acquistabili esclusivamente al Botteghino