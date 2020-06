“Ti racconto San Benedetto”: il 27 e 28 giugno visita guidata alla scoperta della città

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Visita guidata alla scoperta di San Benedetto del Tronto con L’Antico e le Palme per conoscere la storia e l’arte di uno dei centri balneari più belli dell’Adriatico in compagnia di una esperta guida dell’Associazione Marche V Regio.

Attraverseremo Viale Secondo Moretti, Piazza Matteotti (l’antica Piazza d’Armi), Via Laberinto (il Mandracchio), Via XX Settembre (l’antica via dei Pescivendoli, oggi via degli orefici), Piazza C. Battisti, Via Fileni (l’antica via dei vetturini, su cui si innalzava l’arco de’ Fiorà), Piazza Sacconi con il Torrione, Piazza Piacentini, via Rossini, Porta Marina e la Pinacoteca del Mare, dove entreremo per immergerci nell’atmosfera vibrante e variopinta evocata dalle immagini che pittori appassionati hanno realizzato immortalando la vita quotidiana del borgo marinaro.

L’itinerario ci porterà a camminare a ritroso nella storia di San Benedetto del Tronto partendo dalla parte bassa – la Marina – fino a giungere al nucleo originario del cosiddetto paese alto (in dialetto “Sudèndre”) per riscoprire le origini del castello di San Benedetto in Albula (“Castrum Sancti Benedicti”), oggi testimoniate dal Torrione (Torre dei Gualtieri), dalle spoglie del Santo patrono, Benedetto Martire, conservate nell’omonima chiesa parrocchiale e dalla Pinacoteca del Mare, ospitata nel Palazzo Piacentini, dimora storica della poetessa sambenedettese Beatrice Piacentini Rinaldi, per i suoi concittadini semplicemente “Bice”.

NB: indispensabile avere mascherina, gel igienizzante mani e possibilmente guanti (per l’accesso alla Pinacoteca del Mare)

Ritrovo ore 16:30 alla rotonda Giorgini, durata della visita circa 2,5 ore. Prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti), contributo di partecipazione per ogni visita guidata € 15 (comprensivo di ingresso alla pinacoteca Bice Piacentini).

Per info e prenotazioni 347.6590764 – 347.4090872 – scopriascoli@gmail.com