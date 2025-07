The Kings of Blues in concerto ad Ascoli Piceno

Cinque leggende della Black Music mondiale sul palco di Piazza del Popolo ad Ascoli: martedì 8 luglio alle ore 22, un concerto gratuito tra blues, funk e groove

ASCOLI PICENO – Martedì 8 luglio 2025, alle ore 22.00, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si terrà il concerto di The Kings of Blues.

Un incredibile show con 5 Leggende della Black Music, insieme sul palco per uno concerto a dir poco imperdibile intriso di musica Blues, Funk & Grooves.

Una produzione artistica in esclusiva mondiale che include il grande Tony Coleman e Russell Jackson, rispettivamente il batterista ed il bassista della band di B.B. KING, il sassofonista per 20 anni di James Brown, Waldo Weathers, il multigrammy nominated e ambasciatore del Mississippi Blues nel mondo, Vasti Jackson ed il vincitore del Blues Grammy Award 2024 come miglior pianista Blues & Boggie Woggie, Kenny “Blues Boss” Wayne.

Ingresso libero