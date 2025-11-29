Al Teatro Il Piccolo di Jesi va in scena “L’invitato Speciale”

Domani, 30 novembre, Marche in Atti presenta “L’invitato Speciale”, commedia brillante della Compagnia Filarmonico Drammatica “Andrea Caldarelli”

JESI – Domenica 30 novembre alle ore 17:15 al Teatro Il Piccolo di Jesi la Compagnia Filarmonico Drammatica “Andrea Caldarelli” si esibirà con la commedia brillante “L’invitato Speciale”. Lo spettacolo, con la regia di Franco Bury, è in gara per il Festival teatrale “Marche in Atti” promosso dalla FITA Marche che vedrà il vincitore guadagnare l’accesso alla fase nazionale del Gran Premio Nazionale della Federazione Italiana del Teatro e delle Arti.

L’Invitato Speciale verrà messo in scena con la scenografia di Stefano Zagaglia e l’assistenza al palcoscenico di Lidia Montecchiari e Laura Silvetti. Tra gli attori: Andrea Tonnarelli, Chiara Spernanzoni, Franco Bury, Luca Mitillo, Paolo Pettinari, Martina De Angelis e Mauro De Luca.

I prossimi spettacoli di Marche in Atti 2025.

La serata conclusiva del Festival si terrà domenica 7 dicembre alle 17.15, con lo spettacolo fuori concorso proposto da Teatro Time “Destinatario Sconosciuto” e, a seguire, la premiazione delle compagnie in gara che tra i vari premi, decreterà l’accesso alla fase nazionale del Gran Premio Nazionale della FITA alla compagnia vincitrice.

La trama dell’”Invitato Speciale”, commedia brillante in due atti.

Un gruppo di amici organizza ogni settimana una serata molto particolare: ciascuno deve portare uno “strano”, cioè una persona inconsapevole che, con le proprie manie o fissazioni, possa divertire il resto dei commensali. Ma la serata prende una piega inaspettata, l’ingenuo ospite — convinto di essere d’aiuto — scatena una serie di equivoci, telefonate disastrose, confessioni imbarazzanti e malintesi che mandano a rotoli non solo la serata, ma anche i rapporti tra i commensali.