“La storia di Ascoli attraverso i suoi personaggi”, il 15 luglio la camminata culturale

ASCOLI PICENO – “La storia di Ascoli attraverso i suoi personaggi”. E’ questo il titolo del quarto appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura” che si svolgerà lunedì 15 luglio alle 21 con partenza da Piazza Arringo.

L’iniziativa è realizzata da U.S. Acli Marche Aps all’interno del progetto “A tutto campo” di Acli provinciali Aps, grazie al sostegno di Regione Marche e Comune di Ascoli Piceno.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma occorre prenotare inviando un messaggio al numero 3939365509, indicando il proprio nome e cognome e la data della manifestazione, entro il 13 luglio.

Il tema dell’evento culturale sarà “La storia di Ascoli attraverso i suoi personaggi”. e sarà affrontato attraverso un percorso cittadino, della durata di circa 2 ore, adatto a persone di ogni età con una guida turistica abilitata.

Per ulteriori informazioni sulle attività del progetto “Salute in cammino per la cultura” si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.