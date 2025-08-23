A Sirolo oggi torna il CoroRaduno all’insegna della musica e della polivocalità

SIROLO – Oggi, domenica 24 agosto 2025, alle ore 19:00 in Piazza Vittorio Veneto torna a Sirolo il CoroRaduno, la rassegna che porta in piazza i cori in chiave moderna e contemporanea.

Un evento gratuito e aperto a tutti, che trasformerà il cuore del borgo in un palcoscenico a cielo aperto, accompagnando il pubblico in un viaggio musicale tra Pop, Rock e Disco Dance. Dopo il successo della prima edizione, nata lo scorso anno per celebrare il trentennale del Coro Andrea Grilli di Sirolo, il CoroRaduno si conferma ora come un appuntamento fisso dell’estate sirolese, pensato per far incontrare realtà corali amatoriali dove il canto diventa veicolo di amicizia, passione e condivisione.

Sul palco quest’anno potremo ascoltare Artemusichords – Coro Pop di Falconara Marittima, diretto dal M° Silvia Ridolfi. Nato nel 2020 all’interno dell’Istituto Musicale “F. Marini”, propone un repertorio moderno che spazia dai Coldplay, a De André a Jovanotti, alternando accompagnamenti live e momenti di improvvisazione vocale con CircleSongs.

Seguirà l’Ensemble Vocale Essenza di Agugliano, coro femminile fondato nel 2018 e diretto dal M° Paola Agostinoni. La formazione propone un repertorio che attraversa epoche e generi, dal Rinascimento al contemporaneo, fino a pop, spiritual, gospel e canti popolari.

Infine, il Coro Polifonico Andrea Grilli di Sirolo, diretto dal M° Samuele Barchiesi con il co-direttore Francesco Moscara – ideatore del CoroRaduno. Nato nel 1994 come sezione del Circolo Culturale Bruno Barocci, il coro conta oggi oltre 40 coristi e vanta collaborazioni che lo hanno visto esibirsi con orchestre, tribute band e progetti teatrali. Dopo il successo della recente serata al Parco della Repubblica, torna a far cantare e ballare il pubblico con brani trascinanti come Eye of the Tiger, I Will Survive e Africa.

Domenica 24 agosto 2025 – ore 19:00

Piazza Vittorio Veneto – Sirolo (AN)

Ingresso libero

Per restare aggiornati seguire il social del coro Grilli.