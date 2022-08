“Sibillini e Dintorni”, dal 24 al 27 agosto la 14esima edizione

La importante manifestazione di automobilismo storico presenterà vetture rarissime che sfileranno tra i borghi, le campagne e le città della regione Marche

MACERATA – Dal 24 al 27 agosto 2022 torna la “Sibillini e Dintorni”, una delle manifestazioni di automobilismo storico più importanti della Penisola italiana, organizzata dalla Scuderia Marche-Club Motori Storici di Macerata, con il sostegno dell’assessorato al Turismo del Comune di Macerata, e giunta quest’anno alla sua 14a edizione. Tra le auto partecipanti anche una diva del piccolo schermo: la rara berlinetta Cisitalia azzurra protagonista della fiction Il Paradiso delle Signore. L’appuntamento si concluderà con un importante evento allo Sferisterio di Macerata con La Compagnia di Musicultura che presenterà lo spettacolo “Viaggiar Cantando – Canzoni e Canzonette”.

“Con l’estate torna il tradizionale appuntamento con ‘Sibillini e Dintorni’, una manifestazione organizzata con grande dedizione dagli amici della Scuderia Marche e condivisa dall’Amministrazione comunale – interviene l’assessore al Turismo del Comune di Macerata Riccardo Sacchi – . Un impegno che negli anni ha contribuito a promuovere Macerata e il suo territorio, nonché a divulgare un’immagine dinamica della nostra città. La manifestazione ha una rilevante storicità e la capacità rievocativa delle sue auto d’epoca contribuisce a favorire il turismo, generando anche un significativo indotto economico per la nostra città, permettendo al contempo ai partecipanti di vivere un’esperienza emozionante. ‘Sibillini e Dintorni’, che abbina il momento sportivo-spettacolare a quello della solidarietà e dell’impegno sociale, dunque, non può che trovare il consenso e adesione.”

Come ogni estate vetture storiche rarissime attraverseranno la regione Marche sfilando tra i borghi, le campagne e le città e sostando nei principali punti di interesse dislocati sul territorio.

Nell’edizione 2022 verranno attraversati i comuni di Appignano, Loreto, Numana, Porto Recanati, Recanati, Urbisaglia e Macerata con la Rievocazione Circuito della Vittoria. Si tratta di un vero e proprio museo mobile composto da vetture quasi uniche: sono ammesse prevalentemente automobili costruite entro il 1945.

“La Sibillini e Dintorni è la manifestazione di punta del club ­- afferma Fausto Tronelli, presidente Scuderia Marche – grazie alla quale abbiamo ottenuto numerose Manovelle d’Oro, il massimo riconoscimento in ambito automobilistico. In questa edizione avremo per le serate di venerdì e sabato un’eccellente speaker professionista, Savina Confaloni, molto nota nel mondo dell’automobilismo storico e presente in tutte le maggiori manifestazioni a livello internazionale».

“Il parco auto che metteremo in campo quest’anno è davvero straordinario – commenta invece Massimo Serra responsabile di Sibillini e Dintorni -, ci saranno modelli mai visti prima, alcuni provenienti anche dall’estero. La bellezza del nostro paesaggio ben si sposa con il motorismo storico, sarà fantastico attraversare le Marche e poi celebrare nello Sferisterio la conclusione dell’evento con lo splendido spettacolo realizzato dagli amici di Musicultura».

Durante il tragitto gli equipaggi sono coinvolti in visite culturali ed enogastronomiche rappresentando di fatto una risorsa per la promozione turistica, tra gli obiettivi dell’evento. Un’altra finalità della ‘Sibillini e Dintorni’ è quella filantropica: la manifestazione si propone di raccogliere fondi in favore della Croce Rossa Italiana per sostenerne l’attività di volontariato.

“Come ogni anno si ripropone la collaborazione ultradecennale tra la Croce Rossa Italiana e la ‘Sibillini e Dintorni’ che accogliamo con piacere perché è uno di quegli appuntamenti che scandiscono i ritmi dell’estate annunciando la fine dell’agosto maceratese – interviene Rosaria del Balzo Ruiti, presidente di Fondazione Carima e della Croce Rossa comitato di Macerata -. Quindi è sempre un piacere ritrovarsi tra vecchi e nuovi amici soprattutto perché si coniuga una manifestazione ad alto livello sportivo ed amatoriale con la solidarietà. Quest’anno abbiamo chiesto agli amici della Scuderia Marche di aiutare i ragazzi delle famiglie più bisognose iscritte al registro della nostra associazione per essere sostenuti nella preparazione del materiale scolastico attraverso libri, quaderni, zaini e tutto l’occorrente. Si tratta di una spesa davvero impegnativa per le famiglie in difficoltà che hanno visto peggiorare la loro situazione prima a causa del Covid e poi per la guerra in Ucraina che non facilità la condizione economica di chi è già in difficoltà.”

Nei suoi 14 anni di storia la “Sibillini e Dintorni” è divenuta molto famosa e apprezzata dagli appassionati, per questo l’Asi – Automotoclub Storico Italiano – ha deciso di inserirla nel prestigiosissimo “Circuito Tricolore” che raggruppa gli eventi di automobilismo storico più importanti e coinvolgenti della Penisola. Si tratta di una selezione di 10 appuntamenti su oltre 2.000 eventi annuali, farne parte è quindi sinonimo di eccellenza.

VIAGGIAR CANTANDO – CANZONI E CANZONETTE

27 agosto 2022 Sferisterio di Macerata

Sabato 27 agosto allo Sferisterio di Macerata “La Compagnia di Musicultura” celebrerà l’edizione 2022 della “Sibillini e Dintorni”, con lo spettacolo “Viaggiar Cantando canzoni e canzonette”, un favoloso viaggio musicale nell’affascinante storia dell’automobile che si interseca con gli avvenimenti più importanti degli ultimi cento anni, ideato da Piero Cesanelli e appositamente rivisitato da Carlo Latini ed Ezio Nannipieri.

“Quando il responsabile della manifestazione Massimo Serra mi ha proposto di coinvolgere la Compagnia di Musicultura in questo importante evento nazionale organizzato dalla Scuderia Marche – afferma Ezio Nannipieri direttore artistico di Musicultura – ho subito pensato a Piero (Piero Cesanelli n.d.r.) e ho risposto sì. Era stato lo stesso Massimo Serra, nel 2011, a convincere Piero a pensare e realizzare uno spettacolo di teatro-canzone incentrato sull’epopea dell’auto e del viaggio. Con la Compagnia, l’ensemble di musicisti, interpreti ed attori che Piero creò nel 2008 e diresse ed amò sino alla fine, nacque così ‘Viaggiar cantando Canzoni e canzonette’, che fu presentato quell’anno allo Sferisterio, in una situazione simile a questa.”

Lo spettacolo proporrà la storia dell’automobile, nella cornice dei grandi avvenimenti salienti degli ultimi cento anni, scandita dalle canzoni indimenticabili riarrangiate ed eseguite dall’ensemble de La Compagnia di Musicultura. Uno spettacolo assolutamente da non perdere.

Info e prenotazioni: Biglietteria dello Sferisterio tel. 0733 230735

PROGRAMMA

Mercoledì 24 agosto

18:30 Appignano Arrivo e visita azienda GIESSEGI

Giovedì 25 agosto

10:30 Loreto Arrivo Loreto. Piazza della Madonna

15:45 Numana Arrivo e visita borgo marinaro

18:00 Porto Recanati – Lungomare Inizio giro in città

21:30 Porto Recanati – Lungomare Presentazione e sfilata delle auto

Venerdì 26 agosto

10:30 Recanati Arrivo in piazza Leopardi.

21:45 Macerata – Corso Cavour Rievocazione Circuito della Vittoria – Partenza prima auto

22:55 Macerata – Piazza della Libertà Premiazione “La più bella sei tu”

Sabato 27 agosto 2022

10:00 Urbisaglia Arrivo e visita degli scavi

18:30 Macerata – Piazza Mazzini Sosta delle auto

21:15 Arena Sferisterio “Viaggiar cantando – Canzoni e canzonette”

Nella foto: la conferenza stampa di presentazione di “Sibillini e dintorni”