La Compagnia di Musicultura in “Viaggiar Cantando canzoni e canzonette” a Macerata

Sabato 27 agosto allo Sferisterio grande spettacolo di chiusura della manifestazione motoristica nazionale di auto d’epoca “Sibillini e Dintorni”

MACERATA – Sabato 27 agosto 2022, al Teatro Sferisterio Macerata la Compagnia di Musicultura chiuderà la manifestazione motoristica nazionale di auto d’epoca “Sibillini e Dintorni” con lo spettacolo “Viaggiar Cantando canzoni e canzonette – ed. 2022”,dedicato all’epopea ultracentenaria dell’auto.Un insolito viaggio musicale nell’affascinante storia dell’automobile che si interseca con gli avvenimenti più importanti degli ultimi cento anni, ideato da Piero Cesanelli e appositamente rivisitato da Carlo Latini ed Ezio Nannipieri per i festeggiamenti di tale serata.

Il pubblico potrà rivivere l’atmosfera effervescente e rivoluzionaria degli anni ’50 e ’60 mediante l’uso di parole, video e fotografie, ma soprattutto attraverso quelle “canzoni e canzonette” attinte al repertorio italiano ed internazionale come ad esempio “Torpedo blu”, “Nuvolari”, “Topolino amaranto”, che raccontano i mille modi in cui l’evoluzione dei mezzi di trasporto ha scolpito nell’ultimo secolo l’immaginario della società in cui viviamo.

Per l’occasione si esibiranno sul palcoscenico dello Sferisterio ben 18 artisti de La Compagnia di Musicultura: Adriano Taborro (chitarre, violino, mandolino), Paolo Galassi (basso, mandolino), Andrea Casta (voce, chitarra), Chopas (voce, chitarra), Riccardo Andrenacci (batteria), Alessandra Tamburrini (piano), Andrea Mei (tastiere), Roberto Picchio (fisarmonica), Tony Felicioli (sax e flauto), Bobby Bottegoni (sax), Alessandra Rogante, Valentina Guardabassi, Elisa Ridolfi, Francesco Caprari (interpreti), Giulia Poeta, Fulvia Zampa, Piero Piccioni, Andrea Di Buono (narratori).

Sibillini e Dintorni è un evento estivo caratterizzato da un Tour di auto storiche, provenienti da tutta Italia, che sfileranno per le strade dei Comuni della provincia di Macerata dal 24 al 27 agosto 2022.Il noto raduno storico motoristico organizzato dalla Scuderia Marche precisamente attraverserà i comuni di Appignano, Loreto, Numana, Porto Recanati, Recanati, Urbisaglia e Macerata ed è stato inserito dall’Asi (Automotoclub Storico Italiano) nel prestigioso “Circuito Tricolore” che raggruppa le 10 manifestazioni automobilistiche più importanti d’Italia selezionate tra le oltre 8 mila che vengono realizzate nella Penisola.

Info e prenotazioni Biglietteria dello Sferisterio tel. 0733 230735

da martedì a sabato dalle 10.30 alle 18.30 (nei giorni di spettacolo allo Sferisterio la biglietteria sarà aperta dalle 19.30 a inizio spettacolo)

Settore Platino: 20 euro

Settore Oro e Verde: 15 euro

Settore Blu e Rosso: 10 euro

Settore Giallo e Azzurro: 5 euro