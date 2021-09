Servizio Civile Marche, ContaminArti 2.0: entro il 18 ottobre 2021 le domande

Con il progetto di Servizio Civile Regionale-Nuova Garanzia Giovani del CMS si può vivere un’esperienza unica nel mondo della cultura, delle arti e dello spettacolo dal vivo

ANCONA – La Regione Marche ha approvato la graduatoria dei progetti del Servizio Civile Regionale-Nuova Garanzia Giovani e tra questi è stato selezionato il progetto ContaminArti 2.0, che accoglierà 4 operatori volontari (3 per Consorzio Marche Spettacolo, 1 per Sineglossa) da avviare al servizio nel prossimo dicembre 2021.

Il progetto ContaminArti 2.0 offre la possibilità di vivere un’esperienza unica di servizio civile nel mondo della cultura, delle arti e dello spettacolo dal vivo. L’obiettivo principale del progetto è quello di potenziare e sviluppare la categoria sociale e culturale di “pubblico”, esplorando aspetti e connessioni inusuali o poco approfondite, formando al tempo stesso figure professionali in grado di padroneggiare strumenti di management strategico per la gestione del pubblico, delle attività promozionali e comunicative connesse al mondo dello spettacolo dal vivo e per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

Il bando è rivolto ai giovani NEET che hanno aderito alla nuova Garanzia Giovani, in possesso dei requisiti previsti all’articolo 4 del bando.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione, pena l’esclusione. L’istanza potrà essere inviata, esclusivamente per via telematica, completa di curriculum vitae autocertificato, entro il 18 ottobre 2021.

Il bando completo e tutti i documenti sono reperibili sul sito istituzionale del Servizio Civile Marche

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Servizio-Civile

Ulteriori notizie sul bando sono pubblicate sul portale del Consorzio Marche Spettacolo all’indirizzo:

https://contaminarti.wordpress.com/