Senigallia, nuovo CD degli Out of the Blues: la presentazione

Domenica 16 agosto I Bagni M48 Beach in collaborazione con Corinaldo Jazz, presenteranno il nuovo album della band marchigiana

SENIGALLIA (AN) – Domenica, 16 agosto 2020, presso i Bagni M48, nel Lungomare Marconi di Senigallia, dalle ore 19.00, sarà presentato il nuovo CD degli Out of the Blues.

La band marchigiana nasce nel marzo del 2011 da un’idea del chitarrista Paolo Sorci e del pianista/hammondista Mauro Gubbiotti, con l’intento iniziale di riprodurre il sound di uno storico album del batterista statunitense Steve Gadd intitolato “Steve Gadd & friends, Live at Voce” del 2009. Al fine di recuperarne la stessa formazione (caratterizzata dal duplice supporto ritmico fornito dall’organo hammond) vengono “chiamati alle armi” Giorgio Bartoloni alla batteria e Marco Postacchini al sax baritono. Presto si definisce un sound particolarmente energico impostato sul groove e su una ritmica dai connotati piuttosto eclettici capace di spaziare da un jazz di tipo mainstream a sonorità tendenti al funk e al soul. L’idea di base è quella di fondere il groove tipicamente sixties delle band di Lou Donaldson o di Lonnie Smith, con il linguaggio jazzistico e le composizioni di autori moderni (Mintzer, Metheny, Brecker, ecc…). Il risultato è stato un incontro a metà strada tra funk, jazz e soul; uno stile caratterizzato da una ritmica decisa e dal calore dell’hammond.

Gli Out of the blues si inseriscono nelle programmazioni di note rassegne Jazz nelle Marche e non solo ed i singoli musicisti sono tra i più apprezzati nel panorama del jazz italiano, uno su tutti Marco Postacchini classificatosi tra i primi 8 sassofonisti più apprezzati sulla scena italiana secondo i Jazz IT Awards 2014.

Per l’occasione verrà presentato il nuovo album già disponibile sulle principali piattaforme online.

INGRESSO LIBERO

Info e prenotazioni: Michele 338 3738660

Con applicazione delle norme dei recenti protocolli di sicurezza