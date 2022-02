A Senigallia Giancarlo Commare nel Musical “Tutti parlano di Jamie”

Il 6 marzo prossimo l’anteprima nazionale dello spettacolo al Teatro la Fenice

SENIGALLIA – Dopo gli strepitosi successi dei primi due appuntamenti in cartellone, al Teatro La Fenice di Senigallia il 6 marzo è tempo di musical con la residenza di allestimento e l’anteprima nazionale di TUTTI PARLANO DI JAMIE, la nuova produzione di Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano e Viola Produzioni.

Lo spettacolo, tratto da una storia vera e dal documentario della BBC Jamie: Drag Queen at 16, ha debuttato all’Apollo Theatre di Londra nel 2017; con oltre 1000 recite consecutive con più di 700.000 spettatori, produzioni in tutto il mondo, ha conquistato il favore del pubblico e della critica, per diventare, nel 2021, anche un film.

Tutti parlano di Jamie è una storia di formazione moderna per una generazione alla ricerca della sua “vera” identità, che vuole affermare sé stessa. Una storia, come già avvenuto per Billy Elliot, che parte da un piccolo paese inglese per portare la sua rivoluzione “gentile” in giro per il mondo. Il musical racconta le vicende di Jamie, un adolescente abbandonato dal padre che vive una vita serena e spensierata nella tranquilla Sheffield. Va a scuola, come tutti i ragazzi della sua età, ma a differenza loro, Jamie ha un sogno ambizioso: essere libero di esprimere sé stesso anche attraverso abiti femminili. Non è solo la scelta di voler diventare una Drag Queen, come crede all’inizio, ma soprattutto la voglia di normalità nella diversità, come scoprirà alla fine. Ogni persona è unica e irripetibile… è il “glitter sopra il grigio di città”.

Jamie decide di lottare contro tutti i pregiudizi, pur di realizzare il suo sogno. Appoggiato dalla madre, dalla sua migliore amica e da un mentore alquanto particolare, Jamie scopre il gusto della libertà: la libertà di essere normali. Tra una professoressa un po’ dura, una “zia” pazza, il bullo della scuola ed una classe piena di compagni pazzi e iperattivi, Jamie si avvierà al ballo di fine anno con una sola idea in mente: presentarsi come la migliore e più reale versione di sé, distruggendo convinzioni e costrizioni, abbattendo il muro più alto e duro di tutti, quello del giudizio.

Lo spettacolo mette in scena, nel classico stile del Musical Theatre, un testo divertente e commovente, con canzoni pop e coreografie originali che spaziano tra diversi generi; uno stile fresco ed immediato che grazie alla sua forza ed energia riesce a travolgere il pubblico con il suo messaggio di libertà.

A vestire gli scintillanti panni di Jamie Giancarlo Commare, attore rivelazione delle ultime stagioni televisive e cinematografiche, dalla serie Skam Italia al film Maschile singolare, passando per Il Paradiso delle Signore e prossimamente nella serie Sky Original Romulus 2 e in quella di Rai1 Rinascere dove interpreterà Manuel Bortuzzo.

I costumi sono stati affidati a Francesca Grossi, le scenografie sono firmate dal pluripremiato Alessandro Chiti; la direzione musicale è del Maestro Dino Scuderi, già direttore musicale di tanti musical italiani, oltre che compositore di musiche per il teatro e il cinema. Grande spazio è dato alla creazione coreografica che fa approdare al musical Laccio già direttore artistico di The Voice of Italy e ora di X Factor. La regia dello spettacolo è affidata a Piero Di Blasio.

I biglietti in vendità su vivaticket.com, nelle biglietterie autorizzate del circuito AMAT/VIVATICKET e al botteghino del teatro, nei giorni di apertura.

Si ricorda agli spettatori che, secondo le normative attualmente in vigore, l’accesso in teatro è consentito solo in possesso del “Green Pass Rafforzato” e di mascherine di tipo FFP2.

INFO, PRENOTAZIONI, PREVENDITE

Biglietti STAGIONE TEATRALE 2022

Se non specificato diversamente, la riduzione è valida per Soci COOP, under 25, over 65, Gruppi e Convenzioni

I settore Intero € 35 / Ridotto € 30 / Ridotto bambini fino a 12 anni € 20

II settore Intero € 30 / Ridotto € 25 / Ridotto bambini fino a 12 anni € 20

III settore Intero € 25 / Ridotto unico € 20

BIGLIETTERIA TEATRO LA FENICE

aperta ogni venerdì e sabato dalle 17 alle 20. Nei giorni di spettacolo dalle 17 a inizio rappresentazione (la domenica dalle 16).

071 7930842 – 335 1776042 (lun – ven ore 9-13)

info@fenicesenigallia.it – Facebook/teatrolafenicesenigallia – www.fenicesenigallia.it #feelsenigallia

AMAT www.amatmarche.net – 071 2072439

On line www.vivaticket.it Vendita biglietti singoli