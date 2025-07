San Severino, via Salimbeni: domani modifiche alla viabilità

SAN SEVERINO MARCHE – Il Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di San Severino Marche ha emesso un‘Ordinanza che impone limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta veicolare in via Salimbeni e nelle aree adiacenti per consentire lo scarico di materiale in un cantiere edile.

Le limitazioni saranno in vigore per la giornata di domani (martedì 15 luglio), secondo i seguenti orari: dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30.

Durante questi orari, sarà istituito il divieto di transito veicolare e sosta in via Salimbeni, largo S. Andrea e largo Margarucci.

Conseguentemente, saranno applicate le seguenti modifiche alla viabilità: obbligo di svolta a destra verso via N. Sauro per chi proviene da via Massarelli, obbligo di svolta a sinistra verso via Garibaldi per chi proviene da via Collio/viale Bigioli.