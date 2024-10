San Severino, via delle Piagge chiusa per lavori dell’Assem

SAN SEVERINO MARCHE – Per quattro giorni, da lunedì 14 ottobre a venerdì 18 ottobre, via delle Piagge sarà interdetta al traffico e alla sosta per lavori di scavo da parte della municipalizzata Assem Spa. Lo prevede un’Ordinanza della Polizia Locale della Città di San Severino Marche.

Il provvedimento scatterà dalle ore 8 di lunedì 14 ottobre per terminare alle ore 18 di venerdì. Oltre al divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli non sono previste restrizioni per il transito pedonale che sarà garantito e regolato da personale della ditta esecutrice dei lavori.

I proprietari di garage sono invitati a lasciare fuori dalle proprie autorimesse auto e moto e qualsiasi altro veicolo per la durata del provvedimento. Le operazioni di scavo renderanno impossibile gli spostamenti dei mezzi.