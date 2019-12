San Severino, torna agibile un’abitazione in via Della Valle

SAN SEVERINO MARCHE – Torna di nuovo agibile, dopo le scosse di terremoto dell’ottobre 2016, un’abitazione singola in via Della Valle, nella zona di Castello al Monte. Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, a seguito dei lavori di riparazione del danno, per un importo di circa 30mila euro finanziato dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, ha firmato la revoca dell’Ordinanza con la quale aveva dichiarato parzialmente agibile l’edificio in questione.