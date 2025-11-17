San Severino, torna agibile un edificio in via Domenico Palombi

SAN SEVERINO MARCHE – Un altro importante tassello si aggiunge al mosaico della ricostruzione post-sisma 2016 a San Severino Marche. Il sindaco, Rosa Piermattei, ha firmato l’Ordinanza di revoca dell’inagibilità per un edificio situato in via Domenico Palombi.

L’immobile, gravemente danneggiato dalle scosse del 2016, è stato demolito e ricostruito. La struttura è composta da tre unità abitative e ospita anche un’attività artigianale.

Per la realizzazione di questo intervento di recupero, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) della Regione Marche ha concesso un contributo pubblico di 2,8 milioni di euro.

La revoca dell’Ordinanza di inagibilità, emanata in piena emergenza per motivi di sicurezza, è stata formalizzata dal sindaco Piermattei dopo aver ricevuto la dichiarazione di fine lavori da parte del tecnico incaricato dalla proprietà.

“Ogni Ordinanza di inagibilità revocata è un passo avanti verso il ritorno alla normalità. Vedere un edificio completamente ricostruito, che torna a ospitare famiglie e attività produttive grazie anche al fondamentale contributo pubblico, ci infonde speranza e ci spinge a lavorare con ancora maggiore determinazione per il completamento della ricostruzione di tutto il nostro vastissimo territorio”, spiega il sindaco Piermattei.

Nella foto: l’immobile tornato di nuovo agibile