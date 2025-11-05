A San Severino torna agibile un condominio in via Pergolesi

SAN SEVERINO MARCHE – La ricostruzione post-sisma del 2016 nella Città di San Severino Marche segna un nuovo, importante traguardo con il completamento dei lavori di demolizione e ricostruzione di un intero stabile condominiale situato in via Giovan Battista Pergolesi.

Il complesso, composto da otto unità abitative, era stato gravemente danneggiato dalle scosse di terremoto ed era stato dichiarato non utilizzabile con un’Ordinanza emessa in piena emergenza dal sindaco.

L’intervento ha richiesto un investimento complessivo di circa 1,6 milioni di euro, interamente finanziati dall’USR (Ufficio Speciale per la Ricostruzione) della Regione Marche.

Ora il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ricevuta la dichiarazione di fine lavori da parte del tecnico incaricato dalla proprietà ha firmato l’atto di revoca dell’Ordinanza di inagibilità, restituendo ufficialmente l’edificio alla piena disponibilità e sicurezza dei proprietari e degli inquilini.

“Vedere un intero condominio rinascere più sicuro e bello di prima è la migliore risposta al dolore del terremoto – dichiara il sindaco Piermattei, che sottolinea – L’obiettivo è continuare su questa strada per restituire a tutti i settempedani la normalità e la piena fruibilità delle loro case”.

Nella foto: il condominio tornato di nuovo agibile dopo il sisma