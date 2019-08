SAN SEVERINO MARCHE – Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha revocato l’Ordinanza di inagibilità con la quale aveva dichiarato non utilizzabile un casolare in via Fiume Chienti. La struttura, dopo i lavori di riparazione del danno per un importo complessivo di poco superiore ai 120mila euro, conta due abitazioni che sono così tornate di nuovo in uso ai proprietari.