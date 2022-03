San Severino, ricostruzione: torna agibile abitazione in via Depangher

SAN SEVERINO MARCHE – Ritorno a casa, dopo il sisma del 2016, per un’altra famiglia settempedana residente in via Mario Depangher. A seguito dei lavori di riparazione del danno con rafforzamento localizzato della struttura e della conseguenza dichiarazione del tecnico incaricato, il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’Ordinanza con la quale aveva dichiarato l’immobile non utilizzabile.

Per la ricostruzione dello stabile l’Usr, l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, ha concesso ai proprietari un contributo pubblico di 70mila euro circa.