San Severino, torna agibile una abitazione nel rione Uvaiolo

SAN SEVERINO MARCHE – Dopo otto anni dal sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016, una famiglia residente nel rione Uvaiolo di San Severino Marche può finalmente fare ritorno nella propria abitazione. Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’Ordinanza che aveva dichiarato l’edificio inagibile a causa dei danni provocati dalle scosse.

L’abitazione, inizialmente demolita per motivi di sicurezza, è stata completamente ricostruita grazie a un contributo pubblico di circa 560 mila euro, assegnato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche. I fondi hanno reso possibile restituire alla famiglia un’abitazione sicura e moderna, simbolo di rinascita e speranza per tutta la comunità settempedana.