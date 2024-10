San Severino, torna agibile un’abitazione a Cesolo

SAN SEVERINO MARCHE – Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’ordinanza di inagibilità per un immobile precedentemente dichiarato non utilizzabile a causa dei danni subiti durante le scosse di terremoto dell’ottobre 2016. L’edificio, un’abitazione singola in via Giuseppe Coletti a Cesolo, è stato oggetto di importanti interventi di riparazione e miglioramento sismico, che hanno consentito di restituirlo all’agibilità.

Dopo il completamento dei lavori, finanziati tramite l’Ufficio speciale per la ricostruzione per un importo di circa 720mila euro, e la ricezione della dichiarazione di fine lavori da parte del tecnico incaricato, l’immobile può finalmente essere riutilizzato dai suoi proprietari.