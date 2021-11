San Severino, sostegni alle famiglie per pagamento canoni di locazione o utenze

SAN SEVERINO MARCHE – L’Amministrazione comunale di San Severino Marche informa che sono in fase di avvio le procedure per la distribuzione delle risorse assegnate per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche a causa dell’emergenza economico-sanitaria provocata dal Coronavirus.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 255 del 08/11/2021, il Comune ha stabilito i criteri per l’accesso ai suddetti benefici, l’importo del contributo erogabile, le modalità di invio della domanda, le modalità di adesione degli esercizi commerciali e l’elenco dei beni acquistabili.

Sono beneficiari dell’intervento i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovino in condizioni di disagio socio economico a causa dell’emergenza da Covid-19 ma sono altresì beneficiari dell’intervento i nuclei familiari già in carico ai Servizi Sociali del Comune per situazioni di criticità, fragilità, multi problematicità, non già percettori di altre forme di sostegno economico o che lo siano per importi non significativi dal punto di vista del reddito in relazione alla composizione del nucleo familiare. Il nucleo familiare richiedente in ogni caso non dovrà essere detentore di un indicatore Isee in corso di validità superiore a 13mila euro. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare ma domiciliati in luoghi diversi potrà presentare domanda solo un componente del nucleo familiare. In caso di coniugi non legalmente separati e residenti in luoghi diversi potrà presentare domanda uno solo dei due coniugi.

L’importo erogabile del buono spesa o del contributo economico per il pagamento di utenze/canoni di locazione sarà calcolato in base alla composizione del nucleo familiare secondo la tabella di seguito riportata:

nucleo familiare composto da 1 persona € 200;

nucleo familiare composto da 2 persone € 250;

nucleo familiare composto da 3 persone € 300;

nucleo familiare composto da 4 persone € 350;

nucleo familiare composto da 5 o più persone € 450.

Maggiorazione per famiglie con figli minori nella misura di € 50,00 per ciascun figlio, fino ad un massimo onnicomprensivo di € 600 per nucleo familiare.

Non vi è una scadenza per l’inoltro dell’istanza: l’accoglimento avverrà fino ad esaurimento del fondo disponibile. Per richiedere uno dei contributi previsti gli interessati devono compilare online il modulo reso disponibile direttamente sul sito istituzionale del Comune http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it (Sezione avvisi e segnalazioni o collegarsi all’apposito link https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php, selezionando “Fai domanda” e “Comune San Severino Marche”. Non è prevista la presentazione della domanda in forma cartacea. Info, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13, ai numeri 0733 641308-24.