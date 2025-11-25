San Severino, smontaggio gru: domani via Cancellotti sarà chiusa a traffico e sosta

SAN SEVERINO MARCHE – Per la rimozione di una gru in un cantiere edile post sisma nei pressi del civico numero 9 di via Cancellotti da parte dell’impresa Crucianelli Restedile, domani, martedì 25 novembre, la stessa via Cancellotti sarà vietata al transito veicolare e alla sosta dalle ore 8,30 alle ore 16 e comunque fino al termine effettivo delle operazioni di smontaggio della struttura e messa in sicurezza dell’area.

Dal divieto sono esclusi i residenti per operazioni di carico e scarico nel tratto iniziale in corrispondenza del civico numero 8.