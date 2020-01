San Severino, sisma: altre due famiglie rientrano a casa

SAN SEVERINO MARCHE – Lavori di ricostruzione terminati in un edificio di via San Francesco a San Severino Marche. Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’Ordinanza di inagibilità con la quale, a seguito delle scosse di terremoto dell’ottobre 2016, aveva dichiarato non utilizzabile lo stabile. Il nuovo provvedimento, che ha fatto seguito alla dichiarazione di fine lavori, consentirà a due famiglie di fare rientro a casa dopo il sisma. Per la riparazione del danno e il miglioramento sismico dell’edificio l’Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Marche aveva emesso un finanziamento pubblico di 115mila euro.