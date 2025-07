San Severino, sisma: torna agibile un’abitazione di via Monti Sibillini

SAN SEVERINO MARCHE – Procede il percorso di ricostruzione e riqualificazione post-sisma nella Città di San Severino Marche. Il sindaco Rosa Piermattei ha firmato una nuova revoca d’Ordinanza d’inagibilità che era stata emessa in piena emergenza terremoto per un’abitazione di via Monti Sibillini danneggiata dalle scosse.

La revoca dell’Ordinanza fa seguito al completamento degli importanti lavori di riparazione dei danni e miglioramento sismico che hanno interessato l’immobile. Le opere, fondamentali per garantire la sicurezza e l’agibilità dell’edificio, hanno permesso di restituire la struttura alla piena fruibilità.

Per la realizzazione di questi interventi, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ha riconosciuto alla proprietà un contributo pubblico di 280mila euro.