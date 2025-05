San Severino, sisma: torna agibile abitazione a Colleluce

SAN SEVERINO MARCHE – Prosegue il percorso di ricostruzione post-sisma nel Comune di San Severino Marche. Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’Ordinanza di inagibilità per un’abitazione privata sita nella frazione di Colleluce, danneggiata dalle scosse del 2016 e a suo tempo dichiarata non utilizzabile per motivi di sicurezza, accogliendo la dichiarazione di fine lavori presentata da un tecnico incaricato dalla proprietà.

L’immobile in questione è stato interessato da lavori di riparazione del danno con rafforzamento localizzato della struttura finanziati grazie a un contributo pubblico di circa 70 mila euro