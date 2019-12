San Severino, sisma: di nuovo agibile un’abitazione nella frazione di Taccoli

SAN SEVERINO MARCHE – Natale a casa per un’altra famiglia settempedana. Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha infatti firmato la revoca dell’Ordinanza di inagibilità con la quale aveva dichiarato non utilizzabile, a seguito delle scosse di terremoto dell’ottobre 2016, un’abitazione nella frazione di Taccoli.

Il proprietario e la sua famiglia, dopo lavori di riparazione del danno per un importo complessivo di 120mila euro interamente finanziato dall’Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, potranno tornare ad abitare l’edificio.