San Severino, ricostruzione: altre 4 abitazioni tornano agibili

SAN SEVERINO MARCHE – Dichiarate inagibili a seguito delle scosse di terremoto dell’ottobre 2016, quattro abitazioni sono tornate di nuovo utilizzabili in queste ore a San Severino Marche a seguito della revoca dell’Ordinanza di non utilizzabilità degli edifici sottoscritta a suo tempo dal sindaco, Rosa Piermattei.

Gli immobili sono ubicati in viale Europa e in via Raffaello Sanzio. Nel primo dei due edifici sono stati effettuati lavori di ripristino dei danni per un importo complessivo di poco superiore ai 50 mila euro, per il secondo l’importo ammonta a 80mila euro.