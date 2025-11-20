San Severino, la rassegna del Cinema San Paolo novembre/dicembre

SAN SEVERINO MARCHE – Oggi, giovedì 20 e domani, venerdì 21 novembre torna il grande cinema al San Paolo con un nuovo film della rassegna promossa in collaborazione con i Teatri di Sanseverino.

Sul grande schermo, con spettacolo unico in entrambe le giornate alle ore 21, viene presentato: “Tutto quello che resta di te” di Cherien Dabis con Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri, Maria Zreik, Mohammad Bakri.

1988 Prima Intifada. Noor, un adolescente viene colpito da un proiettile sparato dagli israeliani. La madre, ormai anziana, si rivolge ad un interlocutore, di cui scopriremo l’identità solo molto più avanti, sentendo la necessità di raccontargli quanto accaduto alla famiglia nel passato. Si passa a Jaffa nel 1948 quando il nonno di Noor, Sharif, viene arrestato perché attaccato alla propria terra dopo che gli inglesi hanno lasciato la regione. E poi si arriva al 1978, al campo dei rifugiati in Cisgiordania. Qui Salim, figlio di Sharif, viene umiliato da un soldato israeliano dinanzi al figlio Noor, del quale poi seguiremo le vicende che coinvolgeranno i genitori.

Questo film ci porta dalla parte dei ‘subumani’ e ce ne mostra la vita nel susseguirsi degli anni, mostrando come chi viene sottoposto a soprusi non venga messo nella condizione di poter sviluppare sentimenti di fratellanza ma possa conservare comunque un senso profondo di umanità.

La rassegna al San Paolo proseguirà nelle seguenti date e con le seguenti proiezioni: 27 e 28 novembre “Enzo”, 4 e 5 dicembre “Per Te”, 11 e 12 dicembre “L’ultimo turno” e il 18 e 19 dicembre “Le città di pianura”