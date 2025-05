San Severino, domani il mercato settimanale si trasferisce nel piazzale Del Commercio

SAN SEVERINO MARCHE – Domani, sabato 10 maggio 2025, a causa del cantiere dei lavori alla condotta fognaria nel pieno centro urbano di San Severino Marche, il mercato settimanale si trasferirà nel piazzale Del Commercio, nel rione Settempeda.

Tutte le bancarelle del settore alimentare e non alimentare operanti normalmente in piazza del Popolo, viale Bigioli, via Ercole Rosa, piazza del Mercato e via Virgilio da San Severino, verranno trasferite temporaneamente qui.

La Polizia Locale ha emesso anche un’Ordinanza che prevede il divieto di transito e sosta nel piazzale Del Commercio da civico 24, esattamente dall’intersezione con via della Croce Rossa Internazionale, all’intersezione con via Caporal Maggiore Palombarini e il divieto di transito e sosta in via Martiri delle Foibe.