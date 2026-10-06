San Severino Marche, porto abusivo di armi: denunciato 18enne

SAN SEVERINO MARCHE (MC) – Continuano i controlli del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza della comunità locale. A conclusione degli accertamenti, i militari della Stazione Carabinieri di San Severino Marche hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 18enne di origine albanese, residente nel posto, ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Il giovane, sottoposto a controllo e a successiva perquisizione personale nel corso delle consuete attività di pattugliamento, è stato trovato in possesso di un coltello pieghevole con una lama di lunghezza superiore ai 5 centimetri. Non avendo fornito alcuna valida giustificazione in merito al trasporto dell’arma in luogo pubblico, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro penale del coltello. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dall’Arma locale per i provvedimenti del caso