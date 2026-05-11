San Severino Marche, passeggiata alla Valle dei Grilli

Sabato 16 maggio una camminata con una guida escursionistica per scoprire le curiosità botaniche della Valle dei Grilli

SAN SEVERINO MARCHE – Il circolo Legambiente “Il Grillo”, con il patrocinio del Comune di San Severino Marche, ha organizzato per il pomeriggio di sabato 16 maggio una passeggiata guidata nella suggestiva Valle dei Grilli.

L’iniziativa si propone di far conoscere da vicino un’area dall’eccezionale valore scientifico. La Valle dei Grilli è stata infatti definita dai ricercatori dell’Università di Camerino — tra cui gli esperti Andrea Catorci, Renata Gatti e Andrea Sparvoli — come un ecosistema di altissimo pregio naturalistico, caratterizzato da una flora ricchissima e da uno stato di conservazione esemplare.

Il percorso, lungo circa 4 chilometri tra andata e ritorno, avrà come punto di ritrovo il Ponte di Sant’Antonio. L’appuntamento è per le ore 14,30. Da lì, i partecipanti si inoltreranno nella gola per ammirare le affascinanti grotte naturali e la storica chiesa di Sant’Eustacchio, incastonata nel verde.

Ad accompagnare il gruppo sarà Alessandra Vitanzi, ricercatrice in Scienze per l’Ambiente e guida escursionistica, che illustrerà i segreti botanici e le peculiarità ecologiche che rendono questa valle un unicum nel panorama marchigiano.

Oltre all’aspetto divulgativo, l’evento mira a rafforzare il legame tra la comunità e l’ambiente. Al termine dell’escursione, il circolo Legambiente sarà lieto di offrire a tutti i partecipanti una merenda conviviale, un’occasione per scambiarsi impressioni e approfondire i temi legati alla tutela del territorio in un clima di festa.

Si raccomanda l’uso di scarpe comode e adatte a sentieri sterrati. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Nella foto: la chiesa di Sant’Eustachio