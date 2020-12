San Severino Marche , Coronavirus: in calo il numero di positivi

Il sindaco invita ancora alla prudenza e al rispetto delle norme anti Covid

SAN SEVERINO MARCHE – Numeri in calo per il Covid-19 nel Comune di San Severino Marche. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dal Gores, il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, sono 170 i pazienti positivi e 44 le persone che si trovano in isolamento domiciliare fiduciario.

Il sindaco, Rosa Piermattei, raccomanda ancora prudenza e invita tutti a fare molta attenzione alle indicazioni del ministero della Salute.

Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli e stanchezza, possono essere segnali di una possibile infezione da nuovo Coronavirus.

In caso di febbre, o di uno di questi sintomi, è bene restare a casa e chiamare il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica. Qualora si ritenesse di essere contagiati è bene chiamare subito il medico, spiegando sintomi ed eventuali contatti a rischio. Mai andare direttamente al pronto soccorso o dal medico di famiglia, si potrebbero contagiare altre persone. E’ bene sempre seguire i comportamenti di igiene, come lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica, mantenere puliti gli ambienti domestici e quelli di lavoro, disinfettare spesso gli oggetti di uso comune, mantenere le distanze di sicurezza interpersonali, indossare sempre la mascherina chirurgica ed evitare spostamenti non necessari.