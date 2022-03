San Severino, manifestazione studenti in piazza: l’11 marzo modifiche viabilità

SAN SEVERINO MARCHE – In occasione della manifestazione studentesca programmata per venerdì prossimo (11 marzo) dagli studenti dell’Itis “Divini”, il comando della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche ha emesso un’Ordinanza che disciplinerà, dalle ore 9,30 alle 11,30, il transito dei veicoli in piazza Del Popolo con l’istituzione del divieto di transito in via Garibaldi, l’obbligo di proseguire dritto da via Massarelli verso via Salimbeni e piazza Duomo all’intersezione con via Nazario Sauro.

L’ingresso in piazza Del Popolo sarà consentito solo da via Eustachio con obbligo di uscita in via Ercole Rosa. I veicoli già in sosta nell’area interdetta alla circolazione potranno uscire dalla piazza scortati dalla Polizia Locale.