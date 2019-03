San Severino, lavori post sisma: sei famiglie rientrano a casa

Un’altra palazzina torna di nuovo agibile dopo la ricostruzione

SAN SEVERINO MARCHE – Ancora un rientro a casa, stavolta per sei famiglie settempedane alle prese con la ricostruzione post terremoto. Gli inquilini di uno stabile sito in via Raffaello Sanzio hanno ricevuto la revoca dell’Ordinanza di inagibilità siglata dal sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, dopo la dichiarazione di fine lavori. Lo stabile in questione, oltre alle sei abitazioni, conta anche nove pertinenze che sono tornate anch’esse definitivamente agibili. La palazzina si è vista riconoscere un contributo di 410mila euro per l’esecuzione dei lavori post sisma.