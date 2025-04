San Severino, lavori condotta idrica: chiuso tratto di viale Europa

SAN SEVERINO MARCHE – Fino a mercoledì prossimo (30 aprile) per lavori di scavo e allacci alla condotta idrica a cura dell’azienda municipalizzata Assem Spa, saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione, in viale Europa dall’intersezione con via Cancellotti all’intersezione con viale Eustachio.

In viale Europa, dall’intersezione con via San Michele, sarà vietato il transito ad autocarri superiori alle 3,5 tonnellate ad esclusione degli scuolabus e degli autocarri per carico e scarico fino all’intersezione con via Cancellotti.

Lo prevede un’Ordinanza emessa dalla Polizia Locale della Città di San Severino Marche.