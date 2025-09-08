San Severino, nuovo Itts “Eustachio Divini”: il 13 settembre l’inaugurazione

Il nuovo Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Eustachio Divini” è stato progettato con le più recenti tecnologie antisismiche e a emissioni quasi zero. Dotato di 32 aule, laboratori all’avanguardia e un’area esterna per la pratica sportiva, compresa una palestra, ospiterà 800 studenti

SAN SEVERINO MARCHE – A quasi nove anni dal terremoto che ha sconvolto il Centro Italia nell’ottobre 2016, la Città di San Severino Marche si appresta a scrivere una nuova pagina della sua storia con la riapertura del nuovo Itts Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Eustachio Divini”. Un edificio all’avanguardia, simbolo di rinascita e speranza, che verrà inaugurato ufficialmente sabato 13 settembre alle ore 12.00 in viale Mazzini.

Alla cerimonia di riconsegna alla città parteciperanno numerose autorità locali e nazionali, a testimonianza dell’importanza di questo traguardo per l’intero territorio. Saranno presenti infatti il sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, Paola Frassinetti, il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il presidente della Provincia che è l’ente proprietario dell’immobile, Sandro Parcaroli, il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, il dirigente scolastico dell’istituto, Sandro Luciani .

Ricostruzione del “Divini”

La ricostruzione del “Divini” è stata un percorso lungo e complesso, iniziato subito dopo il sisma dell’ottobre 2016 che ha reso l’edificio precedente inagibile e ne ha imposto la demolizione. Per anni, la comunità scolastica ha dovuto seguire le lezioni in sedi provvisorie, affrontando disagi e difficoltà con grande spirito di adattamento e resilienza.

In particolare il progetto di ricostruzione, con un investimento complessivo di circa 14 milioni di euro, ha dato vita a una scuola modello, progettata con le più recenti tecnologie antisismiche e in classe Nzeb (Nearly Zero Energy Building), a emissioni quasi zero. Il nuovo complesso ospiterà 800 studenti e sarà dotato di 32 aule, laboratori all’avanguardia e un’area esterna per la pratica sportiva, compresa una palestra.

“Sarà un giorno di vera festa e di immensa gioia per la nostra comunità – sottolinea il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, che spiega – La riapertura del ‘Divini’ non è semplicemente la riconsegna di un edificio ma la celebrazione della nostra capacità di rialzarci e guardare avanti. È la dimostrazione che, lavorando insieme, si possono superare tutte le avversità. Questo nuovo istituto rappresenta il cuore pulsante della nostra ripartenza, un luogo dove i nostri ragazzi, le nostre nuove generazioni, potranno formarsi e prepararsi al futuro in un ambiente sicuro e all’avanguardia. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo sogno, dalle istituzioni ai cittadini, dimostrando un impegno straordinario e un’incrollabile speranza”.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare all’evento per condividere questo importante momento di celebrazione e speranza.

Nella foto: il nuovo Itts “Divini”