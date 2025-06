San Severino, domani l’inaugurazione della Big Bench nel belvedere di Serripola

SAN SEVERINO MARCHE – Domani, domenica 29 giugno 2025, alle ore 18.30, la comunità di San Severino Marche è stata invitata da Aldo Rondelli ed Ettore Maltoni a partecipare a un evento speciale: l‘inaugurazione della Big Bench, la grande panchina gigante installata sul suggestivo belvedere di Serripola.

Grazie al prezioso supporto di ditte e fornitori locali, il montaggio della struttura è stato completato e ha ottenuto il prestigioso riconoscimento da parte della Fondazione Big Bench Community Project. La panchina di Serripola, identificata con il codice BB#422, è ora ufficialmente parte del circuito delle “grandi panchine” che costellano i paesaggi più belli d’Italia e non solo, invitando alla contemplazione e alla riscoperta del territorio.

Posizionata in via Adamello, la Big Bench di Serripola offre una prospettiva unica e mozzafiato sulle colline marchigiane, invitando residenti e visitatori a sedersi, ammirare il panorama e godere di un momento di relax in un contesto di grande bellezza naturale.

Le Big Bench in particolare sono diventate un simbolo di valorizzazione paesaggistica e un richiamo per un turismo lento e consapevole, in perfetta armonia con l’ambiente circostante.

L’inaugurazione sarà poi un’occasione per celebrare l’impegno collettivo e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico locale. La cittadinanza è calorosamente invitata a prendere parte a questo significativo momento di condivisione e a scoprire questo nuovo, affascinante angolo di Serripola.

Nella foto: la grande panchina sul belvedere di Serripola